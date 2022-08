"J'ai l'impression d'avoir vécu trois deuils" : Sara Mortensen amère sur Plus belle la vie

Il y a plusieurs mois, la nouvelle a été annoncée : Plus belle la vie s'arrête. Les fans du show de France 3 n'auront plus l'occasion de suivre les intrigues au Mistral à compter du mois de novembre prochain. En attendant, les équipes préparent une fin en douceur. Pas de quoi toutefois apaiser les coeurs des acteurs, comme celui de Laurent Kérusoré, interprète de Thomas Marci depuis les tous débuts en 2004. Sara Mortensen a elle aussi beaucoup de mal à digérer la pilule.

Écartée du feuilleton depuis 2019, au bout de sept ans à prêter ses traits au personnage de Coralie, la comédienne de 42 ans a été replongée dans ses mauvais souvenirs avec cette nouvelle. Lors d'une interview pour Télé Star, parue lundi 22 août, elle a fait part de sa réaction plutôt amère. "Ça m'a rendu hyper triste. J'ai l'impression d'avoir vécu trois deuils. D'abord, j'ai dû quitter mon personnage contrainte et forcée. Le renvoie a été brutal; il y a l'art et la manière de le faire. Ensuite, ils ont tué Coralie dans la série. Et maintenant, Plus belle la vie s'arrête", a-t-elle regretté, ajoutant être par ailleurs "très triste pour les techniciens" à qui elle n'a pas pu dire au revoir. Malgré un constat plutôt mitigé, Sara Mortensen retient tout de même beaucoup de positif. "Mais j'ai tout de même un sentiment de reconnaissance parce que c'est une merveilleuse école d'acting", a-t-elle reconnu.

Depuis son départ "forcé" donc de Plus belle la vie, Sara Mortensen a réussi à tourner la page. Depuis trois ans, elle tient notamment le premier rôle de la série policière Astrid et Raphaëlle, celui d'une jeune femme autiste, documentaliste et experte en criminologie. Le lancement de la saison 3 est d'ailleurs attendu sur France 2 ce vendredi 26 août. Qui plus est, Sara Mortensen sera prochainement au casting de L'Abîme, une série en six épisodes avec Gil Alma, et apparaîtra dans un épisode de Tropiques criminels. Elle a également mis en boîte un téléfilm avec Philippe Bas intitulé Le sentier des loups. Pour l'actrice, la vie reste belle malgré tout !