Emanuele Giorgi (Plus belle la vie) papa pour la 2e fois : sa compagne dévoile une première photo de bébé

C'est peu dire qu'Emanuele Giorgi et Cécile Mazéas mènent leur petite vie tranquille très loin de l'attention du grand public. Les deux acteurs de Plus belle la vie (France 3) ne sont en effet pas du genre à étaler leur relation aux yeux de tous sur les réseaux sociaux. Mais lorsque surviennent de grands événements, difficile pour eux de se contenir. C'est ainsi qu'au mois de janvier les internautes et fans du couple ont pu apprendre la naissance de leur deuxième enfant à travers une originale publication Instagram.

Cécile Mazéas a annoncé la bonne nouvelle en postant une photo d'elle dévoilant sa silhouette retrouvée, seulement quinze jours après son accouchement. C'est une petite fille que le couple semble avoir accueilli à en croire le hashtag "Emy" laissé en légende du post.

Mercredi 23 février 2022, l'actrice est allée plus loin en dévoilant une toute première photo avec bébé. Sur l'image, elle apparaît quelque peu fatiguée et les cheveux ébouriffés mais quand bien même souriante. Son enfant se trouve dans ses bras, confortablement endormi et le visage enfoui dans sa poitrine. On constate seulement qu'il est déjà bien chevelu. "Ma nouvelle passion... Ou comment apprendre à faire plein de trucs avec une seule main... De préférence la gauche", a-t-elle commenté.