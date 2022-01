Plus belle la vie : Deux acteurs parents pour la 2e fois, annonce discrète et silhouette déjà retrouvée

Cécile Mazéas a conclu avec le hashtag "Emy". S'agit-il du prénom de son deuxième enfant ? Quoi qu'il en soit, les internautes se sont empressés de la féliciter pour cette heureuse nouvelle et pour sa silhouette de rêve, deux semaines après son accouchement. Pour l'heure, Emanuele Giorgi n'a pas encore partagé son bonheur.

Pour rappel, Cécile Mazéas avait annoncé sa grossesse en septembre dernier en postant une photo d'elle avec un baby bump bien visible, alors qu'elle était sur scène. Et, au détour d'une publication pour dévoiler sa nouvelle coupe, elle a une fois de plus mis en avant son nouveau corps. Emanuele Giorgi et elle ont déjà eu la joie d'être parents pour la première fois le 28 avril 2019 d'un petit garçon prénommé Valentino. Les internautes ont pu découvrir son doux visage pour la première fois en août 2021. C'est au détour d'une interview pour Télé Loisirs qu'Emanuele Giorgi avait annoncé sa naissance en confiant : "Bien que je ne parle jamais de ma vie privée, mais pour mettre fin à la polémique, j'ai envie de vous annoncer qu'avec ma compagne, on a eu un enfant."

C'est grâce à Plus belle la vie qu'Emanuele Giorgi a rencontré la femme de sa vie. L'acteur a eu un coup de foudre pour Cécile Mazéas. "On s'était vu juste avant au maquillage, mais quand on s'est regardé pour la première fois... Jamais je n'avais vécu quelque chose comme ça", avait-il expliqué à Télé Loisirs.