Emanuele Giorgi (Plus belle la vie) : Le visage de son fils dévoilé pour la première fois

Emanuele Giorgi a fait une belle surprise à ses fans sur Instagram, ce mercredi 11 août 2021. Pour la première fois, l'acteur de Plus belle la vie (France 3) a posté une photo sur laquelle on voit le visage de son fils.

L'interprète de Francesco dans la fiction de la troisième chaîne est un homme très discret. Il préfère préserver sa vie privée autant que possible. Mais, de temps à autre, Emanuele Giorgi s'autorise à partager quelques moments de bonheur avec ses abonnés sur Instagram. Actuellement, le beau brun est en vacances en Italie, son pays natal. C'est avec son petit garçon, dont on ignore toujours le prénom et l'âge, et sans doute avec sa compagne Cécile Mazéas qu'il y a posé ses valises. Et, alors qu'il était de retour devant l'une de ses écoles, il a souhaité immortaliser ce beau moment.

Pour ce faire, Emanuele Giorgi a pris en photo son fils , assis sur le trottoir en face de l'établissement, en train de lire. Et, pour la première fois, les internautes ont pu découvrir le doux visage du petit garçon. "Devant mon école d'enfance", peut-on lire en légende.