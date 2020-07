Emanuele Giorgi (Plus belle la vie) en couple avec une actrice : rare photo

Depuis juin dernier, Cécile Mazéas est revenue dans Plus belle la vie sous les traits de Cécile Merle. Son personnage accuse Barbara (Léa François) de lui avoir volé son fils Léon et l'a donc menée en prison. Mais la vérité devrait éclater.

C'est en avril 2019 que le discret Emanuele Giorgi a révélé son histoire d'amour avec Cécile Mazéas au grand jour. "J'ai vécu un véritable coup de foudre. (...) On s'était vu juste avant au maquillage, mais quand on s'est regardé pour la première fois... Jamais je n'avais vécu quelque chose comme ça", avait-il confié à Télé Loisirs. Et de préciser que leur romance durait depuis trois ans. Un mois plus tard, il révélait que sa compagne et lui avaient eu un petit garçon, sans toutefois préciser son prénom ni sa date de naissance. Et sur Instagram, il a posté peu de photos. Quand c'était le cas, il a pris soin de cacher le visage de son enfant.

Rappelons qu'au fil des années, de nombreux couples ont vu le jour grâce à Plus belle la vie. Élodie Varlet (Estelle) file le parfait amour avec Jérémie Poppe (Romain), Bruce Tessore (l'Enchanteur) avec Sara Mortensen (Coralie). Serge Dupire (Vincent) et Rebecca Hampton (Céline) ont vécu une histoire entre 2004 et 2006. Et après avoir été en couple avec Coline d'Inca (Sybille), Marwan Berreni (Abdel) a vécu une idylle avec Myra Tyliann (Alison).