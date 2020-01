Élodie Varlet à la plage avec ses enfants : baignade en plein mois de janvier !

Dimanche 12 janvier, un large soleil s'est abattu sur la France et particulièrement sur la sublime ville de Marseille. Élodie Varlet (35 ans), comédienne dans la série culte Plus belle la vie (France 3), n'a pas pu résister à l'appel du beau temps, elle a donc emmené ses enfants à la plage. Un moment partagé avec sa communauté.

Marcus (5 ans) et Solal (2 ans) ont de la chance, un temps particulièrement agréable et des températures très clémentes(environ 15 degrés) régnaient sur le Sud de la France ce week-end. Les deux petits garçons, nés de l'histoire d'amour entre l'actrice et Jérémie Poppe, ont donc fait une sortie à la plage. Pas frileux, Solal a même trempé les pieds dans l'eau et son frère a semble-t-il osé se baigner. Pas mal pour un mois de janvier ! Ces doux moments en famille, Élodie Varlet a souhaité les partager sur son compte Instagram. Elle a écrit en commentaire : "Mes mini Vikings à l'eau !" Évidemment, les enfants ont été immortalisés de dos afin de préserver leur identité.