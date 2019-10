Elodie Varlet : Coulisses de ses vacances avec ses fils en Thaïlande

Il y a une semaine, la belle Élodie Varlet annonçait sur son compte Instagram qu'elle partait en vacances. Un repos bien mérité après les longues intrigues dans lesquelles a baigné Estelle, son personnage dans Plus belle la vie, qu'elle incarne depuis 2006.

Avec sa petite famille, la jeune maman de 35 ans s'est offert une splendide escapade à l'autre bout du monde, en Thaïlande plus précisément. Ravie, la comédienne a ainsi partagé sur Instagram deux de ces moments familiaux haut en couleurs. Entre China Town, à Bangkok et le temple bouddhiste Wat Phra Sing, le quatuor ne se refuse rien. D'ailleurs, comme on peut le remarquer sur les photos postées par la jeune actrice, ses fils ont l'air d'apprécier les visites culturelles à leur juste valeur. En effet, allongés sur le sol, les pieds s'agitant en l'air pour le petit dernier, les deux frères font visiblement tourner maman en bourrique ! Une scène qui ne paraît pas le moins du monde déranger les quelques moines assis en tailleur au pied de l'autel de Bouddha. Mère et fils sont pieds nus, afin de profiter au maximum de ce moment de sérénité complète... ou presque !

Pour rappel, Élodie Varlet continue de jouer dans la série Plus belle la vie, même si elle a récemment choisi de diversifier ses activités en acceptant un rôle dans la série Les ombres rouges, diffusé sur C8. À noter également ses apparitions dans Commissaire Magellan en 2016 et Camping Paradis en 2017.

Quant à son chéri, Jérémie Poppe, avec qui elle vit une belle histoire d'amour depuis 2010, ce dernier est également acteur et s'apprête à faire son apparition dans la cinquième saison de la série Nina qui sera diffusée en novembre sur France 2.

Rapellons que les deux acteurs sont parents d'un petit Marcus, né le 12 avril 2014, mais aussi d'un petit Solal, né en juillet 2017.