Sara Mortensen confinée avec son chéri et son fils : "On vit en cocon"

La saison 1 d'Astrid et Raphaëlle se poursuit sur France 2. Ce vendredi 3 avril 2020, France 2 diffusera l'épisode 7, l'occasion de retrouver notamment Sara Mortensen qui joue une documentaliste autiste qui travaille pour la police. L'actrice franco-norvégienne s'est confiée sur son rôle auprès de rtbf.be, mais aussi sur cette période de confinement.

C'est un rôle en or qui a été proposé à l'ancienne actrice de Plus belle la vie. Afin de l'interpréter au mieux, la partenaire de Lola Dewaere s'est renseignée sur le comportement des personnes autistes et a fait quelques rencontres. "Les mieux placées sont toujours les personnes concernées directement. J'ai donc énormément lu et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui font partie du spectre, j'ai parlé avec beaucoup de mamans, je suis allée voir les associations et j'ai beaucoup observé", a précisé Sara Mortensen qui été déjà "très sensible à la différence" avant de jouer ce rôle.

En attendant la reprise des tournages, la belle blonde qui a eu la chance de donner la réplique à son compagnon Bruce Tessore et à sa maman dans la série de France 2 est confinée chez elle avec son homme et leur enfant. "J'ai rangé tous mes placards, je pratique beaucoup de sport, je fais aussi l'école à la maison pour mon fils. On a la chance d'avoir un petit jardin, donc on a un petit extérieur, ce qui est quand même un luxe à Paris. On vit en cocon, même si c'est évidemment un peu anxiogène ce qu'il se passe partout dans le monde. C'est très étrange de ne pas savoir quand je reverrai ma famille en Norvège. Je ne sais pas trop quand les frontières rouvriront. On nous demande simplement de rester chez nous, de prendre soin de nous, donc je prépare beaucoup à manger et je fais des travaux manuels", a expliqué Sara Mortensen.