Sara Mortensen : Avec son chéri et sa mère dans la série Astrid et Raphaëlle

En pleine promotion de la série Astrid et Raphaëlle sur France 2, Sara Mortensen a été interviewée par Télé-Loisirs. L'ancienne actrice de Plus Belle la vie revient aux cotés de Lola Dewaere dans cette série policière dont les deux premiers épisodes ont été diffusés le vendredi 13 mars 2020. Interprétant le rôle d'une autiste surdouée, l'actrice franco-norvégienne fait quelques confidences au sujet de la série. Notamment en révélant que son compagnon Bruce Tessore sera également présent à ses côtés : "Il joue le chef de la police scientifique, qui arrive un peu plus tard dans la saison." L'occasion de retrouver le couple qui s'est rencontré sur le tournage de Plus Belle la vie il y a quelques années.

Celle qui interprète Astrid dans la série aura aussi le plaisir de jouer avec sa mère, qui interprétera... sa maman ! Sara explique : "L'idée vient du producteur. Pour l'anecdote, quand j'ai appris qu'on allait voir la mère d'Astrid, j'ai pensé à une actrice avec qui j'avais déjà travaillé, mais pas une seconde je n'ai pensé à ma mère... Alors que jouer ensemble est une chose dont on avait très envie toutes les deux !"

Emballée par ce nouveau projet et par son concept original, Sara Mortensen explique en quoi cette série sera différente des autres : "Elle ne raconte pas l'histoire d'une autiste et d'une neurotypique, mais l'histoire d'une rencontre entre deux femmes foncièrement différentes, qui apprennent à se connaître et à fonctionner l'une avec l'autre. Le reste n'est finalement qu'un détail." N'en déplaise à Sara, la découvrir avec son compagnon et sa mère à l'écran ne sera certainement pas qu'un "détail" pour nous !