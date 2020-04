Marwan Berreni (Plus belle la vie) séparé de Myra : "Cela fait six mois"

Après avoir trouvé l'amour sur le tournage de Plus belle la vie avec Coline d'Inca (Sybille), Marwan Berreni (alias Abdel) avait conquis le coeur d'une autre partenaire de jeu, Myra Tyliann (Alison). Une idylle qui a pris fin il y a plusieurs mois, comme l'a confirmé l'acteur sur Instagram. Depuis, il a d'ailleurs retrouvé l'amour.

Mercredi 22 avril 2020, le séduisant acteur de 31 ans a posté une photo de lui mettant en scène son 31e jour de confinement. Mais ce n'est pas tant l'instantané qui a fait parler que sa rupture avec l'actrice. Certains abonnés ont fait savoir que leur séparation les attristait, d'autres ont voulu en connaître les détails. Marwan Berreni a donc décidé de réagir et de répondre. "Cela fait six mois que nous sommes séparés, et j'avoue ne pas trouver forcément très utile ou pertinent de vous en faire part à tous. Il s'agit là d'une partie très privée de ma vie", a-t-il tout d'abord écrit.

Nos confrères de Télé Loisirs ont repéré d'autres messages dans lesquels il en dit plus : "Effectivement ça fait parler. J'avoue que ce n'était pas tellement le but recherché. Oui, je vous fais part d'une partie de ma vie privée et effectivement je choisis de vous dire les choses belles qui m'arrivent plutôt que de communiquer sur les choses plus tristes. Donc oui, je suis séparé de Myra depuis près de 6 mois, et elle comme moi n'avons pas jugé utile "d'officialiser" quoi que ce soit sur internet (...) Je pensais que tout le monde serait en mesure de le comprendre. Sachez aussi qu'il y a plein d'autres choses que vous ne savez pas sur moi, c'est le but du net : partager ce qu'il nous plaît !"

Le jeune homme est aujourd'hui en couple avec un mannequin prénommé Tiphaine, comme il l'a fait savoir au titre des "choses belles" en story. Une jolie brune qui avait posté une photo d'eux en train de s'embrasser et qui a été retirée depuis.