Emanuele Giorgi (Plus belle la vie) : Rares et amusantes photos de couple avec Cécile

C'est en avril 2019 que le discret Emanuele Giorgi a révélé son histoire d'amour avec Cécile Mazéas au grand jour. "J'ai vécu un véritable coup de foudre. (...) On s'était vu juste avant au maquillage, mais quand on s'est regardé pour la première fois... Jamais je n'avais vécu quelque chose comme ça", avait-il confié à Télé Loisirs. Et de préciser que leur belle histoire d'amour durait depuis trois ans. Un mois plus tard, nouvelle grande révélation : ils ont eu un petit garçon, dont le prénom, le visage et la date de naissance n'ont jamais été dévoilés.