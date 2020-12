Emanuele Giorgi (Plus belle la vie) papa dépassé : l'acteur "manipulé" par son fils

Emanuele Giogi est un papa comblé. En mai 2019, l'acteur de Plus belle la vie avait annoncé que sa compagne, l'actrice Cécile Mazéas, et lui étaient devenus parents pour la première fois d'un petit garçon. Mais quand sa chère et tendre quitte temporairement leur nid douillet, c'est panique à bord.

L'interprète de Francesco est très discret en ce qui concerne sa vie privée. Ce n'est qu'en avril 2019 qu'il avait révélé son couple avec Cécile Mazéas, rencontrée sur le tournage de Plus belle la vie, en 2015. "J'ai vécu un véritable coup de foudre. (...) On s'était vu juste avant au maquillage, mais quand on s'est regardé pour la première fois... Jamais je n'avais vécu quelque chose comme ça", avait-il confié à Télé Loisirs. Rares sont les fois où les deux acteurs ont posé ensemble. Et ils sont encore plus prudents quand il s'agit de leur petit garçon, dont on ne connaît ni le prénom ni la date de naissance. Ils ont également toujours pris soin de bien cacher son visage.

Mais le 8 décembre 2020, Emanuele Giorgi a souhaité partager son expérience de papa temporairement solo. Et c'est drôle. Le beau brun a publié une photo sur laquelle on l'aperçoit dans sa cuisine, en gros plan, en train de faire une mine un peu dépitée. En fond (flou), son fils regarde l'objectif et semble sourire. "Quand ta femme part en tournée pendant une semaine, que le soir précédent tu t'es fait complètement manipuler par un enfant d'un an et demi jusqu'à 23h (et t'as failli te retrouver assis sur son pot...), quand tu rates ta pasta pour le deuxième jour consécutif, mais surtout quand tu comprends - definitively !- que t'es totalement incapable de t'énerver avec ce petit truc... alors tu te retrouves à crier dans la hotte de ta cuisine 'MAYDAY MAYDAY'", peut-on lire en légende. Et parmi les nombreux hashtags, il demande à ce que Cécile Mazéas revienne. Un post qui a bien fait rire ses abonnés.