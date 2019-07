Emanuele Giorgi (Plus belle la vie) papa : première photo avec son fils

Pour rappel, en avril dernier, des rumeurs annonçait le départ d'Emanuele Giorgi de Plus belle la vie. La raison ? Il avait écrit sur Instagram : "Aujourd'hui s'achèvent quatre mois de tournage simplement passionnants. Infinie gratitude vers ces brillants collègues, réalisateurs et techniciens avec qui j'ai partagé ces moments de pur plaisir. Ensemble, on a réalisé quelque chose de beau avec passion, courage et bienveillance. Maintenant, départ pour une... nouvelle 'aventure' ! Merci à vous TOUS and always..." Mais le jeune papa faisait en réalité référence à sa paternité. "Bien que je ne parle jamais de ma vie privée, mais pour mettre fin à la polémique, j'ai envie de vous annoncer qu'avec ma compagne, on a eu un enfant", avait-il confié à Télé Loisirs.