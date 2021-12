Plus belle la vie : Deux acteurs vont devenir parents pour le 2e fois !

Et de deux ! Emanuele Giorgi, qui incarne Francesco dans Plus belle la vie et sa compagne Cécile Mazéas, (Cécile Merle dans la série), vont devenir parents pour la deuxième fois.

C'est sur Instagram que la jolie brune a fait cette annonce... il y a quelques mois ! Mais celle-ci n'avait pas fait beaucoup réagir. En septembre, Cécile Mazéas dévoilait en effet un ventre arrondi et disait être "enceinte sur scène". C'est finalement grâce à sa dernière publication, où elle prend la pose avec un ventre très très arrondi, que cette deuxième grossesse n'est plus passée inaperçue.

"J'adore ma nouvelle coupe pour préparer cette prochaine année et une Cécile 2.0. Merci à @stephicol pour son oeil et son savoir-faire ! Et bien sûr, à @emanuelegiorgi1 pour son soutien et son amour des choix radicaux", écrit-elle en légende. La comédienne évoque donc plutôt sa coupe de cheveux plutôt que le fait qu'elle semble être non loin d'accoucher.

Emanuele Giorgi s'en est chargé sur sa page Instagram le 26 décembre 2021 en officialisant cette deuxième grossesse. Pour ce faire, il a publié une photo de sa compagne nue et de profil afin que son baby bump soit le plus visible possible. "Enivrez-vous sans cesse", écrit-il en légende.