Diaporama Plus belle la vie : Deux acteurs vont devenir parents pour le 2e fois !

1 / 10 Plus belle la vie : Deux acteurs vont devenir parents pour le 2e fois !

2 / 10 Logo de la série "Plus belle la vie".

3 / 10 Emanuele Giorgi ("Plus Belle la Vie") - Masterclass des acteurs des série "Plus Belle la Vie", "Les Mystères de l'Amour" et "Alice Nevers" à l'Espace Miramar lors du festival Canneseries à Cannes, le 7 avril 2019. © Dylan Meiffret / Nice Matin / Bestimage

4 / 10 Emanuele Giorgi et Cécile Mazéas vont bientôt devenir parents pour la deuxième fois. Décembre 2021

5 / 10 Emanuele Giorgi et Cécile Mazéas vont bientôt devenir parents pour la deuxième fois. Décembre 2021

6 / 10 Joakim Latzko, Anne Décis, Emanuele Giorgi, Elodie Varlet (Plus Belle la Vie) - Masterclass des acteurs des série "Plus Belle la Vie", "Les Mystères de l'Amour" et "Alice Nevers" à l'Espace Miramar lors du festival Canneseries à Cannes, le 7 avril 2019. © Dylan Meiffret / Nice Matin / Bestimage

7 / 10 Joakim Latzko, Anne Décis, Emanuele Giorgi, Elodie Varlet (Plus Belle la Vie) - Masterclass des acteurs des série "Plus Belle la Vie", "Les Mystères de l'Amour" et "Alice Nevers" à l'Espace Miramar lors du festival Canneseries à Cannes, le 7 avril 2019. © Dylan Meiffret / Nice Matin / Bestimage

8 / 10 Exclusif - Anne Décis, Joakim Latzko, Elodie Varlet et Emanuele Giorgi à l'after-party du deuxème jour de la 2ème édition du "Canneseries" à l'hôtel Martinez à Cannes, France, le 6 avril 2019. © Rachid Bellak/Bestimage





9 / 10 Exclusif - Anne Décis, Joakim Latzko, Elodie Varlet et Emanuele Giorgi à l'after-party du deuxème jour de la 2ème édition du "Canneseries" à l'hôtel Martinez à Cannes, France, le 6 avril 2019. © Rachid Bellak/Bestimage