Elodie Varlet en couple avec Jérémie Poppe : leur fils aîné a bien grandi, déjà un vrai casse-cou !

La série Plus belle la vie aura décidément changé la vie d'Elodie Varlet. En plus d'y avoir un rôle récurrent depuis plusieurs années, la comédienne a rencontré l'amour sur le tournage en 2010. En effet, elle a eu un coup de coeur pour Jérémie Poppe à l'époque, lequel a interprété le rôle de Romain Blanchard pendant un petit moment dans la fiction de France 3. Ensemble, ils ont accueilli deux enfants, Marcus, né en avril 2014, et Solal, né en juillet 2017.

Et ce mardi 12 avril 2022, Elodie et Jérémie ont eu le plaisir de célébrer l'anniversaire de leur aîné. "Mon petit grand homme. Joyeux toi... 8 ans", ont-ils écrit en story Instagram, sur une image de Marcus en train de faire du skate comme un pro. Elodie Varlet a également tenu à partager un souvenir datant d'il y a huit ans jour pour jour, lorsqu'elle était encore enceinte et tout proche de l'accouchement. "Et joyeux moi aussi... 8 years ago. Just before", a-t-elle commenté sur une image d'elle le ventre très arrondi, au bord d'une piscine. (Voir notre diaporama).

Lorsqu'elle ne passe pas son temps sur les plateaux de tournage, l'interprète inoubliable de Estelle dans Plus belle la vie se consacre entièrement à ses deux enfants. Ensemble, ils profitent régulièrement de moments simples mais précieux. "J'aime m'amuser avec eux. Avec l'aîné, mon truc, c'est de blaguer. Et ça marche à tous les coups (...) Je suis incapable de rester en place. Aller me promener, visiter, patauger à la piscine... Il est rare que je passe deux jours à la maison sans sortir avec les enfants", confiait-elle lors d'une interview pour Télé 7 jours en 2017.

La compagne de Jérémie Poppe est également une maman très câline. Lors de ce même entretien, elle ajoutait : "J'adore les bisous ! Et je vous confirme qu'entre les garçons et les mamans, il y a quand même un truc... Marcus ne cesse de répéter que je suis son amoureuse ! Notre petit rituel : chaque matin, à 6h, il nous rejoint dans le lit pour dormir une heure avec nous. Et là, c'est câlins à gogo. Le bonheur."