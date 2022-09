Léa François enceinte : le sexe de bébé révélé, belle annonce entourée d'autres stars de Plus belle la vie !

En légende de cette série de photos souvenirs, Léa François s'exprime. "Les meilleures amies du monde ont encore frappé ! Un big up particulier à @m0rganedet0i pour cette orga de l'espace et ses super mythos car jusqu'au bout, je n'ai rien vu venir !" Enfin, la jolie blonde révèle le sexe de ce deuxième bébé : "Et, vous l'avez peut être compris à la déco mais... (même si la grande majorité d'entre vous pensait le contraire) C'EST UNE FILLE !!!" En hashtag, l'actrice estime être "chanceuse". "Maintenant on stoppe les émotions sinon j'accouche", s'amuse-t-elle également.

Pour son plus grand bonheur, le couple accueillera alors une deuxième petite fille dans la famille. Car, rappelons-le, Léa François et son amoureux Simon sont déjà les heureux parents d'une fillette prénommée Louison et âgée de 2 ans et demi.

Toutes nos félicitations à la petite famille !