Léa François en couple avec Simon : la raison pour laquelle elle le "cache"

Léa François est une femme comblée. L'actrice de Plus belle la vie (France 3) est enceinte de son deuxième enfant, fruit de ses amours avec Simon. Un jeune homme qu'elle n'expose que peu sur les réseaux sociaux comme l'a fait remarquer l'un de ses abonnés. La maman de Louison (2 ans et demi) s'est donc exprimée sur le sujet en story Instagram, le 10 août 2022.

L'actrice de 34 ans avait un peu de temps devant elle hier et a donc fait plaisir à ses abonnés en organisant une session de questions/réponses, sur Instagram. L'occasion de découvrir tout d'abord que son deuxième bébé, dont on ignore toujours le sexe, est prévu pour octobre. En attendant, Léa François doit composer pour que sa grossesse ne se voit pas à l'écran car si elle est enceinte, ce n'est pas le cas de son personnage Barbara. "Quand je suis en tournage, j'essaie d'adopter une position avec les fesses en arrière et j'ai un petit haut un peu ample qui fait qu'on ne voit rien. J'ai de l'entrainement", a-t-elle révélé.

Léa François a ensuite fait face à une question sur son compagnon Simon, avec lequel elle file le parfait amour depuis quatorze ans. Un internaute a voulu savoir pour quelle raison elle le cachait. Elle a donc repartagé un montage photo sur lequel les amoureux apparaissent complices. "Je ne le 'cache' pas à tout prix, la preuve cette photo vient de mon Insta. Mais je partage rarement des choses sur lui c'est vrai. Il veut être discret et je respecte", a-t-elle également précisé.

Si elle ne le dévoile que très peu, Léa François n'hésite pas à faire des confidences à son sujet. Pour preuve en juin dernier, elle l'a évoqué lors de son entretien avec Ici Paris. "Il est super ! Simon gère beaucoup de choses depuis que Louison est née et il s'en occupe beaucoup. Je reconnais qu'il a plus d'autorité. Moi, je peux mettre trois heures à la coucher car elle me fait tourner en bourrique. Mais bon, refaire 46 fois le câlin, ça me va très bien", confiait-elle. Et d'ajouter que pour l'heure, il n'était pas prévu qu'ils se marient. Rappelons qu'ils se sont rencontrés dans une école de musique. Elle jouait du piano et lui de la batterie. Et très vite, ils se sont rapprochés pour finalement se mettre en couple. Puis en 2016, ils ont franchi un cap en se pacsant.