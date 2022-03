Léa François sur scène : sa fille Louison l'acclame en vidéo et c'est trop mignon

Double pression pour Léa François ce dimanche 27 mars. La comédienne, révélée dans la série Plus belle la vie sur France 3, est montée sur les planches du centre culturel Jacques Prévert de Villeparisis pour donner la réplique à Alex Goude et Jane Resmond dans Cache-moi si tu peux de Sacha Judaszko. Cette représentation était un peu plus importante que les autres puisque le public avait ce soir-là quelque chose de spécial. Effectivement, à la fin de la pièce, alors que les spectateurs acclamaient le trio pour leur talent, Léa François a pris la parole : "C'était très particulier pour moi parce que j'ai grandi en Seine-et-Marne par ici et j'avais beaucoup de gens que je connaissais dans la salle, c'est beaucoup d'émotion." Sur les images dévoilées en story de la jeune femme, on peut voir quel est celle qui a pris toute la place dans son coeur ce soir-là : sa fille Louison. La petite fille aux boucles dorées est on ne peut plus fière de sa maman, à qui elle crie des "Bravo" trop mignons au milieu des applaudissements.

En septembre 2019, Léa François donnait naissance à son premier enfant Louison. Un véritable "tsunami" de bonheur qu'elle évoquait dans le magazine Gala quelques mois après sa naissance : "J'étais préparée. Avec mon conjoint, nous voulions ce bébé. J'ai eu la chance de vivre les six premiers mois de la vie de ma fille à ses côtés, sans travailler." Là où certains couples battent de l'aile après l'arrivée d'un enfant, Léa François et son conjoint s'en sont sortis comme des chefs.

L'heureux élu qui a dérobé le coeur de la jolie Léa François s'appelle Simon et c'est la seule information que la comédienne a donné de lui. Le couple ne date pas d'hier mais s'inscrit dans le temps. En novembre 2020, l'interprète du personnage de Barbara Evenot dans Plus belle la vie fêtait ses douze années d'amour avec son chéri en reprenant les paroles d'une chanson de Ben Mazué : "Ça fait douze ans que t'es passé devant mes yeux, douze ans que j'me dis que, c'est ce qui m'est arrivé de mieux." A cette occasion, Léa François avait même dévoilé le visage de son compagnon. La seule et unique fois.