Léa François enceinte de son 2e bébé : confidences sur son compagnon Simon, un papa "super"

Mi-juin 2022, Léa François a fait une grande annonce sur les réseaux sociaux. L'interprète de Barbara Evenot dans Plus belle la vie a pris la pose le ventre arrondi, révélant ainsi être enceinte de son deuxième enfant. Auprès de nos confrères du magazine Ici Paris, en kiosques ce mercredi 29 juin 2022, la comédienne de 34 ans fait quelques rares confidences sur cette grossesse et son couple.

"J'entre dans mon sixième mois de grossesse", indique Léa François. Alors qu'elle n'a pas encore révélé si elle attendait une petite fille ou un petit garçon, elle en explique la raison : "On ne connait pas encore le sexe du bébé, mais cela n'a pas beaucoup d'importance. Louison, ma fille de 2 ans et demi, est super contente... et très pressée que j'accouche ! Elle m'a dit : 'J'aimerais bien avoir une soeur, mais si c'est un garçon ce sera bien quand même !'" Une adorable réaction de la part de l'aînée de la famille, qui a pointé le bout de son nez en septembre 2019.

C'est à cette date précise que la vie de Léa François a changé. Auprès de nos confrères de Gala, l'actrice comparait même la naissance de Louison à un "tsunami" dans sa vie, tout comme dans celle de son amoureux Simon. Une vague d'amour qui a poussé le couple à accueillir un nouveau bébé dans la famille. Si elle enchaîne les allers-retours entre Paris et Marseille pour le tournage de Plus belle la vie, lui est plus présent. "Il est super ! Simon gère beaucoup de choses depuis que Louison est née et il s'en occupe beaucoup, confie-t-elle à Ici Paris. Je reconnais qu'il a plus d'autorité. Moi, je peux mettre trois heures à la coucher car elle me fait tourner en bourrique. Mais bon, refaire 46 fois le câlin, ça me va très bien."

Ensemble, envisagent-ils un mariage ? La réponse est claire ! "Ça fait quatorze ans que nous sommes ensemble et le mariage n'est pas un truc qui me fait rêver depuis petite. Mais pourquoi pas ?", déclare Léa François. Avec Simon et leur "petite fille très cool, un peu chipie aussi parfois", elle a hâte d'agrandir la famille.

Encore toutes nos félicitations !