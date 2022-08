Fabienne Carat en couple avec un candidat de Mariés au premier regard : photo décalée et première déclaration

Le 5 août dernier, nos confrères de Closer ont révélé au grand jour la relation entre Fabienne Carat et un ancien candidat de Mariés au premier regard. Après avoir accueilli sa fille Céleste seule en décembre 2021, fruit d'une idylle qui s'est stoppée pendant sa grossesse, la comédienne a finalement retrouvé l'amour auprès d'Alain. Ce dernier a été révélé dans l'émission romantique de M6 en 2021, où il épousait à l'époque Cécile devant les caméras. De l'eau a coulé sous les ponts depuis ce tournage, cette union a vite été rompue. et Alain n'a désormais d'yeux que pour sa belle Fabienne Carat.

Le papa de deux enfants, nés d'une précédente relation, l'a prouvé ce mercredi 10 août 2022 lors d'une visite au Musée Grévin. Après avoir pris plusieurs photos avec les statues de cire de différentes stars, il a posé au côté de celle de sa chérie. "D'après vous qu'elle est ma star préférée ? ;)", s'est-il amusé à légender. Et très rapidement, c'est Fabienne Carat elle-même qui a repartagé cette première photo particulière de leur duo. Pour accompagner sa publication, l'interprète emblématique de Samia dans Plus belle la vie officialise subtilement son coup de coeur pour le beau tatoué de 43 ans. "Qui a déjà rêvé de se transformer en poupée de cire le temps d'un instant, le temps d'observer, le temps de laisser passer les tempêtes et les bourrasques... Jusqu'à ce qu'une belle âme vienne vous réveiller ???", lit-on.

Si les internautes auraient bien sûr préféré un cliché de leur couple avec la véritable Fabienne Carat, ils ont tout de même exprimé leur ravissement en sachant le bonheur retrouvé de leur actrice favorite. "Un couple parfait", "Trop beaux tous les deux", "Plein de bonheur ma Fabienne, qu'Alain prenne soin de toi car tu le mérites", ont-ils commenté entre autres.