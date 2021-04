Alain (Mariés au premier regard 2021) vu comme un "macho sexiste égoïste" : il charge le montage

Il y avait de l'eau dans le gaz entre Cécile et Alain (41 ans) lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2021 du 12 avril, sur M6. Les deux candidats compatibles à 83% ont eu une petite prise de bec, une séquence à laquelle le coiffeur-barbier a réagi en story Instagram, au lendemain de la diffusion.

Alors qu'ils étaient sur leur petit nuage depuis leur voyage de noces, Cécile et Alain ont connu leur première dispute. Lassée et fatiguée d'être, selon elle, la seule à faire des efforts dans son couple, la maman d'Anissa (18 ans) a souhaité faire une petite mise au point avec son époux. Elle a pointé du doigt le fait qu'elle était la seule à faire des allers-retours chez lui pour qu'ils se voient et que sans cela, elle avait l'impression qu'il ne se passerait rien. "Je comprends mais je travaille beaucoup. Tu as l'avantage de pouvoir gérer ton emploi du temps. Si venir ici devient une concession, je pense que notre relation ne mènera à rien", lui avait répondu son cher et tendre un peu vexé. Et chacun a campé sur ses positions.

Devant son petit écran lors de la diffusion, Alain n'en a pas cru ses yeux. Une fois de plus, il a été déçu du montage et l'a fait savoir de manière ironique, lors d'une session de questions/réponses. On lui a demandé s'il comprenait mieux la réaction de Cécile après avoir vu l'épisode. "Ah oui je comprends mieux. Franchement je n'avais pas vu qu'elle avait fait autant d'allers-retours en trois semaines. Sachant que je garde mes enfants une semaine sur deux, qu'elle venait manger avec moi alors que je n'ai pas de pause déjeuner alors ouais, franchement je m'en excuse car je n'avais pas vu qu'elle avait fait le ménage... pfff je suis pathétique", a-t-il déclaré.

J'ai tendance à beaucoup recevoir, Par contre je ne donne rien

Et à la question de savoir si le montage de l'émission était fidèle à ce qu'il a vécu, il a répondu : "Je pense que c'est assez fidèle parce que j'ai tendance à beaucoup recevoir, Par contre je ne donne rien ! Je ne suis pas une très belle personne, un peu égoïste." Toujours sur un ton sarcastique, Alain a regretté que son image soit ainsi écornée : "Passer pour un macho sexiste qui n'en branle pas une, oui je suis très content... Heureusement je ne suis pas comme ça dans la réalité. Mais c'était une belle série B en tout cas."

Ce n'est pas la première fois qu'Alain est déçu à la suite d'un épisode. En début de saison, il avait essuyé un flot de critiques. La raison ? Il était accusé d'avoir tenté de séduire la fille de Cécile. Des commentaires "à gerber" auxquels il avait vite réagi. Et il avait pu compter sur sa femme pour le défendre.