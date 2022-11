Fabienne Carat maman : elle dévoile une photo de sa fille Céleste (11 mois), son portrait craché !

Maman d'une petite fille prénommée Céleste, Fabienne Carat a célébré ses onze mois le 6 novembre 2022. Sur un petit nuage depuis qu'elle est devenue mère, l'actrice de la série Plus belle la vie a partagé un nouveau cliché de sa fillette sur Instagram. Adorable petite brune aux cheveux bouclés, Céleste apparait en train de regarder les images d'un livre d'histoires du soir pour les touts petits. La petite fille apparait assise confortablement dans son lit à barreaux, décoré de draps avec des dessins d'enfants.

"Mon ange tu as 11 mois aujourd'hui... tu marches presque, tu ris aux éclats, on entend des sons, des bouts de phrases... incroyable... tu comprends tout, tu as déjà le sens de l'humour, tant de gentillesse, de grâce, de gratitude et de charme... mon amour infini, inconditionnel, viscéral. Les enfants arrivent au bon moment où ils veulent et quand ils veulent. Et quand ils " débarquent " dans une nouvelle tranche de vie, on en profite mieux ou différemment, ça pousse à rester encore plus jeune toute la suite de vie et on savoure chaque moment comme des instants sacrés." écrit la comédienne de 43 ans en légende.