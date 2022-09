Fabienne Carat : Sa fille et son beau-père Alain (Mariés au premier regard) inséparables, photo de famille

Fabienne Carat est une femme heureuse dans sa vie professionnelle mais aussi (et peut-être surtout) dans sa vie privée. Début août, son couple avec Alain, ancien candidat de Mariés au premier regard découvert lors de la 5e saison (2021), a été officialisé et depuis, la star de 43 ans partage son bonheur avec ses abonnés.

Jeudi 1er septembre, il a dévoilé en story une tendre photo du trio qu'il forme avec son amoureuse et sa fille Céleste, née en décembre 2021 et dont l'identité du père n'est pas connue. Si le papa de l'adorable petite tête brune n'a pas souhaité élever l'enfant, Céleste ne manque d'amour. Bien sûr, elle a celui de sa mère, de Carole sa tante mais surtout elle peut compter sur Alain. Les voilà donc tous les trois en train de prendre la pose. Le bébé est dans les bras musclés du jeune homme qui est lui enlacé par ceux de Fabienne Carat (voir le diaporama).

Une image qui n'est pas sans rappeler celle dévoilée le 24 août, date de l'anniversaire de Fabienne Carat. Le trio posait déjà ensemble et là encore, c'est Alain et Céleste qui était au coeur de la photo. L'ex-héroïne de Plus belle la vie prenait dans les bras sa fille mais son bébé, lui, tendait les siens vers Alain et réciproquement. Le cliché dévoilé aujourd'hui témoigne un peu plus de l'amour qui règne entre Céleste et son beau-père.

Et la petite fille a de la chance car grâce à la romance de sa maman avec l'ancien candidat de Mariés au premier regard, elle a à présent une demi-soeur et un demi-frère. Alain est en effet le papa de Lili et Lino qui sont plus âgés qu'elle puisque Lili avait 10 ans lors du tournage de MAPR et Lino 7 ans.

Pour le moment, le couple n'a pas encore foulé ensemble sur les tapis rouges et se fait discret sur les événements officiels. Cela ne les empêche pas de se faire de sublimes déclarations d'amour sur les réseaux sociaux. Comme le 24 août où ils ont posté le même message : "Les plus beaux cadeaux sont ceux que t'offrent la vie, avec ceux qui choisissent ton âme et ceux qui se reconnaissent en un regard. Parfois le destin se joue de nous, le bonheur arrive puis repart puis revient... encore plus grand et quand on ne l'attend plus. En tous cas, il arrive au bon moment, au meilleur, quand on est enfin prêt à l'accueillir."