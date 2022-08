Fabienne Carat : Sublime photo avec sa fille et Alain (Mariés au premier regard), un beau-papa formidable

43 ans, ça se fête ! Fabienne Carat le sait et a célébré son anniversaire comme il se doit. La comédienne a aussi profité de ce jour spécial pour rendre hommage aux gens qu'elle aime.

C'est sur Instagram que la jolie brune a décidé de s'épancher, mercredi 24 août. Elle a tout d'abord publié une magnifique photo professionnelle, en noir et blanc, d'elle aux côtés de son compagnon Alain, ancien candidat de Mariés au premier regard découvert lors de la 5e saison (2021) et de sa fille Céleste, née en décembre 2021 et dont l'identité du père n'est pas connue.

Une photo qui en dit long sur le trio. Même si Céleste n'est pas sa fille, Alain se montre très proche d'elle en faisant le geste de vouloir la prendre dans ses bras. Une affection réciproque puisque Céleste lui tend la main. Un rapport fille / beau-père que Fabienne Carat observe avec tendresse. En légende de cette très touchante publication, l'inoubliable Samia Nassri dans Plus belle la vie a écrit : "Les plus beaux cadeaux sont ceux que t'offrent la vie, avec ceux qui choisissent ton âme et ceux qui se reconnaissent en un regard. (...) Parfois le destin se joue de nous, le bonheur arrive puis repart puis revient... encore plus grand et quand on ne l'attend plus. En tous cas, il arrive au bon moment, au meilleur, quand on est enfin prêt à l'accueillir. Je pense tellement fort à vous."