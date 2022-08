Fabienne Carat en couple avec un candidat de Mariés au premier regard : déclaration d'amour en vidéo !

Malgré les déceptions, Fabienne Carat n'a jamais arrêté de croire en l'amour. Il a une nouvelle fois frappé à sa porte, pour son plus grand bonheur.

Le 5 août dernier, nos confrères du magazine Closer révélaient que la comédienne et chanteuse de 42 ans était en couple avec un homme bien connu du grand public, un ancien candidat de l'émission à succès Mariés au premier regard diffusée sur M6. Cet homme de 43 ans n'est autre que Alain, qui avait épousé Cécile en 2021, un mariage qui n'avait pas connu d'heureux lendemain. Toujours selon Closer, l'histoire d'amour entre Fabienne Carat et Alain a débuté il y a trois mois et c'est le beau gosse tatoué qui en est à l'origine. En effet, Alain a fait le premier pas en lui envoyant un message sur les réseaux sociaux. Intriguée, Fabienne Carat y a répondu et c'est alors que ce premier échange a donné lieu à d'autres, puis à une première rencontre.

Aujourd'hui, Fabienne Carat et Alain sont prêts à vivre leur histoire d'amour au grand jour. Le couple enchaîne les apparitions et petits mots doux. Nouvelle preuve avec cette vidéo publiée par Fabienne Carat dans sa story Instagram le dimanche 14 août 2022 (voir le diaporama). L'inoubliable interprète de Samia dans Plus belle la vie s'est filmée en voiture, aux côtés de son amoureux. Alain apparait au volant sur une route du Sud, tandis que sa compagne semble entièrement sous son charme. Car ce n'est pas une chanson au hasard que Fabienne Carat a choisi pour cette séquence, mais le tube Et même après je t'aimerai d'Hoshi. "Je t'aime, comment on fait je t'aime", entend-on sur la vidéo de Fabienne Carat. Si cela ne ressemble pas à une déclaration d'amour tout ça...

La comédienne et chanteuse indique en légende qu'avec son amoureux, ils voyageaient dans une 5008, modèle spacieux de chez Peugeot pouvant accueillir 6 passagers en plus du conducteur. Idéal pour la belle et grande famille que les amoureux forment à présent. Maman d'une adorable petite Céleste depuis décembre 2021 (qu'elle a accueillie seule, le papa ne souhaitant pas la reconnaître), Fabienne Carat voit son quotidien chamboulé, de la meilleure façon possible, avec deux autres enfants. En effet, Alain est le papa de deux bambins, nés d'une relation précédente.