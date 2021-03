Cécile et Alain (Mariés au premier regard 2021) : Y a-t-il eu rapprochement physique ? Elle répond

Lundi 15 mars, M6 a diffusé le deuxième épisode de Mariés au premier regard 2021. Le public a notamment retrouvé Cécile (41 ans). Si elle s'est mariée avec Alain (41 ans), l'agent immobilier était assez distante avec son mari. Un sujet sur lequel la candidate est revenue dans Touche pas à mon poste (C8), le lendemain de la diffusion. Elle a également fait une révélation sur leurs rapprochements physiques.

Mardi 16 mars, la maman d'Anissa (18 ans) était en effet l'invitée de Cyril Hanouna. Et elle n'a pas caché qu'elle était déçue du montage de l'épisode. "Il faut savoir qu'à la réception, on a commencé à voir un lien se créer. Malheureusement à l'image, on ne le voit pas. On me fait passer pour une personne hautaine et une personne qui s'en fout complètement de lui. J'étais plus dans la protection que dans le côté je te snobe. Là ils ont fait un montage qui ne représente absolument pas ce qu'on a ressenti et comment s'est déroulée la soirée", a expliqué Cécile.

Si au premier abord, la jolie brune n'était pas du tout attirée par Alain, elle a bien vite succombé à son charme grâce à son côté rassurant, son humour et son charisme. Cécile l'assure, ils se sont rapprochés par la suite. Elle a même révélé qu'il y avait eu des rapprochements physiques : "Ecoutez, on a 41 ans... On n'enfile pas des perles. A un moment donné... C'est la vérité, c'est naturel. On est des êtres humains avant tout. Vous allez voir au fil des épisodes qu'il y a eu un déblocage de ma part. J'ai réussi à enlever cette carapace." Un rebondissement qui ravira les fans de Mariés au premier regard.