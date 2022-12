Fabienne Carat en larmes : révélations sur le père de sa fille et ce qu'elle cache encore sa famille

Fabienne Carat avait réussi à garder le secret par magie pendant 7 longs mois avant d'officialiser sa grossesse et de dévoiler au grand jour son baby bump. Le 6 décembre 2021, la comédienne, ancienne star de Plus belle la vie et Section de recherches mettait au monde une petite fille prénommée Céleste, qui fête donc son premier anniversaire ce mardi 6 décembre. Pour l'occasion, Fabienne Carat était l'invitée de Ca commence aujourd'hui présenté par Faustine Bollaert. L'actrice de 43 ans s'est confiée sur son statut de maman solo et a fait quelques révélations sur celui qu'elle surnomme le "géniteur."

Fabienne Carat n'a pas fait un bébé toute seule. A l'époque, à l'issue du confinement causé par la Covid-19, la star de France 3 se rapproche d'un ami de longue date, "un homme qui la draguait depuis longtemps" : "On se connaissait depuis longtemps, on s'appréciait énormément" a-t-elle indiqué sur le plateau avant que sa grossesse ne vienne tout chambouler : "C'est un bébé surprise, un don du ciel ! C'est arrivé tout de suite, dès la première fois. La grossesse a aussi mis un terme à l'histoire, lui n'était pas prêt du tout. Par rapport à l'engouement qu'il y avait et la réalité, il a eu peur je pense. Moi je suis un peu naïve, je croyais qu'il fallait être tous les 2 d'accord pour garder l'enfant et on m'a dit que non, c'est ton corps c'est ta vie. Je me suis dit que c'était un cadeau de la vie."

Malgré le refus du papa de reconnaître l'enfant, Fabienne Carat, qui pensait ne jamais pouvoir avoir d'enfant, saisit la chance que le destin lui donne. En dépit des craintes et des critiques qu'elle a pourtant mis longtemps à apprivoiser : "J'avais peur qu'elle n'ait pas assez d'amour [...] mais tout le monde l'aime et elle a la famille de ma soeur, de mon chéri qui l'aime."

J'ai eu honte

Vivre une grossesse et élever un enfant seule n'a pas été facile pour Fabienne Carat. Cette dernière a d'ailleurs mis un certain temps avant d'officialiser sa grossesse : "Pendant très longtemps, j'ai eu honte. C'est pour ça que j'ai annoncé ma grossesse très tard, par rapport à ma famille a part mes parents." Certains de ses proches ne connaissent toujours pas l'identité de celui avec qui Fabienne Carat a eu Céleste : "Ils ne savent toujours pas qui est le géniteur. [...] Je ne le dis pas, du coup on passe un peu pour une nana pas sérieuse surtout auprès des grands-mères..." La période post-accouchement n'a pas été simple non plus pour la comédienne, qui n'a pu retenir ses larmes en évoquant cette lourde solitude des débuts.

Avec beaucoup d'amour, de temps et de patience, Fabienne Carat a réussi à surmonter ces obstacles. Si elle n'empêchera jamais le géniteur de voir sa fille, elle est désormais tournée vers l'avenir avec Alain, son compagnon : "C'est son papa d'amour qui l'aime plus que tout, comme sa fille." Une belle famille recomposée qui apporte tout le bonheur du monde à Céleste et à sa maman !