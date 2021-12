Fabienne Carat enceinte : baby bump très volumineux en tournage, accouchement imminent !

Belle nouvelle pour les téléspectateurs : la grossesse de Fabienne Carat sera intégrée au feuilleton de TF1. Et surtout, la belle ne se cache plus. En octobre dernier déjà, elle avait pris la pose sur Instagram en top moulant son ventre arrondi de future maman. "Quand on ne peut plus cacher...", avait-elle écrit. "C'est certainement par pudeur que je ne me suis pas exposée. Je craignais de ne pas être prête, de ne pas être à la hauteur, avait-elle confié à nos confrères de Femme Actuelle à propos de cette grossesse préservée durant des mois. Je me disais que si je m'habillais de façon plus moulante, il faudrait que j'assume et que je me dise 'c'est vraiment vrai'. Et puis je savais que je devrais faire face à des questions auxquelles je ne saurais peut-être pas quoi répondre. Mais là je me sens prête à en parler car je me sens bien." Aujourd'hui, elle vit pleinement son bonheur !