Fabienne Carat, enceinte, affiche son baby bump en vidéo : "Quand on ne peut plus cacher..."

En commentaires, les internautes sont unanimes : Fabienne Carat rayonne ! Parmi les jolis compliments reçus, certains viennent de personnalités bien connues des téléspectateurs à l'instar de Léa François, alias Barbara dans Plus belle la vie, la danseuse de Danse avec les stars Coralie Licata, l'animateur et chroniqueur de Touche pas à mon poste Bernard Montiel, Jaclyn Spencer qui n'est autre que la compagne de Chris Marques ou encore l'actrice et chanteuse Romane Serda.

Fabienne Carat a mis du temps à s'afficher enceinte, usant de stratagèmes bien pensés pour cacher son ventre arrondi lors d'événements officiels comme au Festival de la fiction francophone de La Rochelle le 14 septembre dernier. "C'est certainement par pudeur que je ne me suis pas exposée. Je craignais de ne pas être prête, de ne pas être à la hauteur, avait-elle confié à ce propos à nos confrères de Femme Actuelle. Je me disais que si je m'habillais de façon plus moulante, il faudrait que j'assume et que je me dise 'c'est vraiment vrai'. Et puis je savais que je devrais faire face à des questions auxquelles je ne saurais peut-être pas quoi répondre. Mais là je me sens prête à en parler car je me sens bien."

Si elle n'est semble-t-il plus en couple avec le père de son bébé, Fabienne Carat est toutefois bien entourée. En effet, c'est en mère célibataire mais surtout avec l'aide de sa soeur Carole Carat, maman d'une petite Victoire (2 ans) avec qui elle a emménagé, qu'elle abordera cette nouvelle vie.