Fabienne Carat enceinte et dénudée : photo fleurie avec son ventre bien arrondi

Fabienne Carat ne se cache plus. Sa grossesse ayant été officialisée à l'occasion d'une interview pour Femme Actuelle, le 23 septembre 2021, l'actrice de Section de recherches (TF1) n'a plus peur de dévoiler son ventre arrondi. Et ce lundi 11 octobre, elle l'a fait pour la bonne cause.

Depuis le 1er octobre, nombreuses sont les personnalités à avoir parlé de leur engagement pour la campagne Octobre rose. Elle est destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Une initiative saluée par Fabienne Carat. Afin de la mettre en avant, la belle brune de 42 ans a posté une photo d'elle en noir et blanc. Elle y apparaît dénudée, allongée sur un parterre de fleurs. Elle prend bien évidemment soin de dissimuler sa poitrine, son baby bump est en revanche bien visible. Souriante, la future maman fixe l'objectif. Et elle n'a pas oublié de mettre le fameux ruban rose, symbole de cette campagne, ainsi que quelques informations sur la maladie. "Mettre de côté sa pudeur pour la vie #octobrerose #octobrerose Belle semaine à tous", peut-on lire en légende.