Fabienne Carat maman : accouchement rocambolesque loin de chez elle et première séparation avec bébé !

Et jusqu'à nouvel ordre, c'est repos ! "Maintenant, je peux m'en occuper, mais aussi me reposer, me refaire une santé, reprendre le sport. Je n'ai pas de propositions pour l'instant, confie Fabienne Carat. J'aimerais seulement terminer mon album et l'écriture de mon deuxième spectacle. Ça se fera à mon rythme. On va passer les fêtes en famille, c'est le premier Noël avec un petit bout en plus. Le début d'une nouvelle vie."

