Faudel a bien changé : Que devient le chanteur qui a aujourd'hui 43 ans ?

Le temps passe mais Faudel est toujours aussi souriant qu'à ses débuts. Après avoir bercé la jeunesse de nombreux Français dans les années 2000, le petit prince du raï se fait désormais très discret dans la presse. Père de deux enfants, Enzy et Yanna, Faudel passe désormais la plupart de son temps aux côtés de sa famille. Présent ce jeudi 29 juillet 2021 sur France 2 à l'occasion de Africa, le Grand Concert, la star du raï a visiblement accepté de faire une rare apparition.

Sur son compte Instagram, le père de famille ne manque jamais l'occasion de dévoiler son quotidien. Que cela soit ses séances de sport, sa participation à Master Chef Célébrités ou encore ses tendres photos de famille, la star de 43 ans est très proche de sa communauté et partage sans aucune modération sa vie de tous les jours. Après avoir fait un bref retour en 2017, Faudel a récemment dévoilé deux chansons : Histoire Chaba et Smile sorties en 2020. Pourtant, en avril 2021, les fans du chanteur ont pu voir une photo sur laquelle on peut le découvrir dans un studio d'enregistrement. Prépare-t-il son grand retour dans la scène musicale ? Ça, seul l'avenir le dira...