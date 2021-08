Fetty Wap : Sa fille de 4 ans est morte

Lauren était un des six enfants de Fetty Wap, de son vrai nom Willie Junior Maxwell II. L'artiste de 30 ans en a cinq autres, quatre plus âgés et un plus jeune, nés de précédentes relations. Aydin, Zaviera, Khari, Amani et Zy sont respectivement âgés de 10, 6, 5, 5 et 3 ans.

Fetty Wap n'a pas encore publiquement commenté le décès de sa fille. Pourtant très actif sur Instagram, le rappeur n'y a rien publié depuis le 23 juin dernier.

Sur le plan musical, Fetty Wap n'est plus un des rappeurs les plus plébiscités et sollicités, comme il le fut en 2015. Pour ses tubes Trap Queen et My Way, le natif de Paterson (État du New Jersey) avait été nominé aux BET Awards, aux Grammy Awards ainsi qu'aux Billboard Music Awards.