Florent (L'amour est dans le pré) en couple avec une belle blonde, photo !

En 2015, Florent, éleveur de porcs plutôt timide et adepte du horse-ball n'avait pas trouvé l'amour auprès de ses prétendantes Marine et Elodie dans L'amour est dans le pré. Cinq ans plus tard, il n'est plus un coeur à prendre et sa relation amoureuse pourrait déjà dater de plusieurs années.

C'est sur le compte Instagram de Pierre et Frédérique, couple phare de L'amour est dans le pré qui s'est rencontré grâce au programme en 2012, que Florent pose en compagnie de sa compagne. Un montage de plusieurs photos qui dévoile un quatuor souriant. "Belles retrouvailles dans le Gers... quand l'agriculture est sans frontières, le nord rencontre le sud !!! La Picardie dans le pré Gersois avec notre petit Florent éleveur porcin et céréalier de la saison 10 en week-end en amoureux qui a fait une petite halte !!!", a écrit en légende le couple mythique, dimanche 22 juin 2020.

Et la jolie blonde qui prend la pose avec eux et qui est la chérie de Florent pourrait être la fameuse Manon. Les fans de L'amour est dans le pré se rappellent peut-être qu'en 2015, peu de temps après la diffusion de cette saison-là, Florent avait été aperçu en charmante compagnie lors d'un match de horse-ball. Et nos confères de Télé Star dévoilaient à l'époque que la jeune femme se prénommait Manon donc, qu'elle était âgée d'une vingtaine d'années et qu'elle était originaire de Lille. Autre information, elle est blonde aux yeux bleus, comme sur la photo postée par Pierre et Frédérique.

La Manon de 2015 semble donc être celle de 2020, du moins on le souhaite pour Florent car si c'est ce le cas, cela signifie qu'il vit à présent une longue et belle histoire d'amour.