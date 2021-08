Florian Barbarot (Chefs) en couple avec une Miss : "Je connaissais d'abord sa soeur..." (EXCLU)

"Je suis un coeur à prendre, mais je suis difficile, je ne m'engagerai pas avec n'importe qui", nous avait confié en exclusivité Florian Barbarot en avril 2019, lors de son élimination de Top Chef (saison 10, remportée par Samuel Albert). Depuis, tout a changé. Le séducteur et chef talentueux est en couple. L'heureuse élue n'est pas n'importe qui puisqu'il partage la vie de la sublime Océane Durandeau, candidate pour Miss Normandie 2020 et mannequin. Pour Purepeople.com, en marge de sa participation à Chefs, en cuisine et en famille, l'entrepreneur au grand coeur se livre sur cette relation amoureuse.

Comment avez-vous rencontré votre jolie compagne ?

Ça fait huit mois que je suis en couple avec Océane. On s'est rencontré un peu par le hasard des choses. J'ai vu une belle photo d'elle passer sur les réseaux, j'ai hésité à lui écrire, puis j'ai craqué. Elle a mis du temps à me répondre, ça m'a rassuré d'un côté. Puis je me suis aperçu que je connaissais sa soeur, ce qui est très drôle ! Sa soeur lui a dit que j'étais quelqu'un de cool et ça s'est fait comme ça.

Vous n'étiez pas prêt à vous engager "avec n'importe qui", comment cela s'est-il passé avec Océane Durandeau ?

Je n'avais pas forcément envie de me poser, mais ça a été un gros coup de coeur mutuel. C'est une personne qui compte déjà beaucoup, qui m'accompagne dans mes projets, me soutient. Elle représente tout ce que j'aime, elle a les mêmes valeurs que moi. C'est vrai qu'elle est très importante pour moi, même si ça ne fait que huit mois. Je suis hyper heureux et je suis prêt à dire que je suis en couple.

Vous êtes très discrets tous les deux sur votre couple... Pourquoi ?

Sur les réseaux, il n'y a rien (rires) ! Océane est mannequin, modèle photo, pose pour M6 Boutique, fait des concours de Miss, travaille pour des belles marques... Moi, de mon côté, avec ma médiatisation, je ne voulais pas lui griller ses projets ni qu'il y ait de critiques. Je voulais vraiment préserver notre couple et annoncer la nouvelle que lorsqu'on serait sûrs de nous. D'ailleurs, je crois que ça va être pour bientôt.

Avez-vous des projets de couple, comme un mariage ou un bébé ?

On envisage de s'installer ensemble parce que je vais ouvrir mon restaurant sur Paris. C'est la prochaine grosse étape. Pour le mariage et bébé, ce sera dans les saison 4 et 5 (rires) ! Il faut patienter encore un peu...

