Chef.fe.s : Un docu-réalité en cuisine avec des Top Chef et des stars de la gastronomie !

Les émissions culinaires cartonnent, et TMC lance la sienne. Baptisé Chef.fe.s, en cuisine et en famille, le programme promet de suivre dix stars des fourneaux dans leur quotidien au travail mais aussi à la maison. Un nouveau concept qui promet.

Depuis toujours ou presque, ces Chef.fe.s vivent de leur passion et exercent un métier d'excellence qui leur prend beaucoup de temps et d'énergie. Pour autant, ils n'en n'oublient pas leur vie familiale et personnelle. Pour nous le prouver, ils ont accepté de partager leur parcours, leurs expériences, leur univers culinaire et créatif, mais aussi leurs doutes et évidemment leur succès. Chef.fe.s, c'est une immersion inédite dans les cuisines des plus hauts lieux de la gastronomie et de l'excellence. Une découverte de parcours, de personnalités singulières qui devront faire face à des enjeux forts.

L'occasion pour les candidats de partager leurs projets, avec la récente réouverture des restaurants après des mois de fermeture à cause de la Covid-19. Ouverture d'un nouvel établissement, création d'une carte, conception d'une nouvelle pâtisserie 'haute couture', préparer à un dîner à l'Elysée... Le programme est chargé. Tout comme les émotions par lesquelles passeront les chefs, allant du stress à la joie, passant par le doute, la surprise et la pression.

Le programme, produit par Ah ! Production, promet un casting de prestige. Mauro Colagreco, chef du meilleur restaurant du monde, Kelly Rangama (Top Chef saison 8, en 2017), le chef de l'année 2020 Glenn Viel, le chef autodidacte Julien Sebbag, la brésilienne qui revient de loin Alessandra Montagne, le pâtissier de luxe Julien Dugourd, la pâtissière de l'année 2016 et 2017 Nina Metayer, le grand pâtissier Jeffrey Cagnes, Florian Barbarot (Top Chef saison 10, en 2019) et Matthias Marc (Top Chef saison 12, en 2021) sont attendus.

Rendez-vous dès le 2 août à 19h25 sur TMC pour deux premiers épisodes inédits de Chef.fe.s, en cuisine et en famille, puis du lundi au vendredi à 20h20 pour la suite de la saison.