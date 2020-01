Kelly Rangama (Top Chef) étoilée au côté de son mari

Kelly Rangama a vu sa carrière décoller depuis sa participation à l'émission Top Chef (M6) en 2017. La jeune femme de 31 ans, originaire de l'île de la Réunion, vient d'ailleurs de recevoir une sacrée récompense.

La chef du restaurant Le Faham a reçu une étoile du guide Michelin. Une reconnaissance pour son établissement dont le nom a pour origine "une orchidée endémique des Mascareignes et une plante aux arômes d'amande qui parfume les rhums arrangés traditionnels de l'île de la Réunion", comme on peut le lire sur son site. Kelly Rangama, qui s'inspire de ses origines et est accompagnée en cuisine de son mari Jérôme qui est pâtissier, devient donc la première femme réunionnaise à décrocher cette distinction.

Décidément, tout réussi à la diplômée de la célèbre école Ferrandi qui a notamment fait ses armes au restaurant étoilé L'Arôme, à Paris. En plus de connaître le succès avec son restaurant, Kelly Rangama est animatrice de l'émission Voyages & Délices sur France Ô. Un road trip culinaire qui lui permet de voyager et de s'inspirer.

Plusieurs candidats de Top Chef ont été récompensés cette année par le guide Michelin. C'est le cas de Stéphanie Le Quellec (deux étoiles), gagnante de la saison diffusée en 2011, Tabata Mey (une étoile) vue en 2012 dans le programme et Adrien Descouls (une étoile), vu dans Top Chef 2018. De son côté, Florent Ladeyn, finaliste en 2013, a perdu la sienne.