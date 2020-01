Tabata (Top chef) et son mari heureux : ils ont reçu une belle récompense

Tabata Mey qui a participé à la saison 3 de l'émission Top Chef (M6) en 2012 (édition gagnée par Jean Imbert), a fait un sacré bout de chemin depuis son passage dans le programme. La chef d'origine brésilienne a vu sa vie personnelle bouleversée et sa vie professionnelle, récompensée.

La cuisinière, qui peut se targuer d'avoir été la première femme à diriger un restaurant de Paul Bocuse, vient de recevoir sa première étoile du guide Michelin avec son mari. Divorcée depuis le tournage de Top Chef, la jolie brune a retrouvé l'amour auprès de Ludovic avec qui elle a ouvert son restaurant à Lyon, Les Apothicaires. Et ce n'est pas tout, comme on peut le voir sur son compte Instagram, elle a également reçu en novembre 2019 le prix Les Grands de demain par le guide Gault&Millau. Tout réussit donc à Tabata Mey.

En 2016, pour La Tribune de Lyon, la chef avait révélé comment elle avait rencontré son nouveau mari. C'était dans les cuisines de Marguerite, le fameux restaurant de Bocuse qu'elle dirigeait, qu'ils se sont rapprochés. Un coup de foudre amoureux et professionnel qui prend tout son sens aujourd'hui. "Nous, on a mis l'ego de côté, dans notre couple comme en cuisine. On parle beaucoup et on s'amuse. C'est notre force", avait expliqué le couple à la parution. Les amoureux sont parents d'un petit garçon prénommé Antoine (3 ans).

Cette année, Émilie Le Quellec, gagnante de qui a gagné la saison 2 de Top Chef, a de son côté reçu deux étoiles pour son restaurant La Scène, situé au 32 avenue Matignon, Paris 8e.