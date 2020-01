Adrien Descouls (Top Chef) étoilé : sa femme n'y est pas pour rien !

"Il y avait un très haut niveau dans les candidats cette saison avec des chefs déjà reconnus, donc être dans les trois finalistes, ça montre que j'ai ma place. C'est le début d'autre chose", avait confié Adrien Descouls, candidat en 2018 de Top Chef qui s'est incliné face à Camille Delcroix (grand gagnant) et Victor Mercier en demi-finale. Et cette "autre chose", s'est avérée payante !

L'ancien chef de la Fondation pour la recherche médicale s'en sort très bien aujourd'hui. La preuve, le guide Michelin lui a donné une étoile. Chef du restaurant Origines, situé dans le Puy-de-Dôme, Adrien Descouls a dédié son étoile à son équipe et a déclaré à nos confères de France 3 Auvergne Rhône-Alpes : "Je suis comme un capitaine à bord d'un navire, plutôt un bateau à voile, je dirige la proue et la quille. Tout seul, je ne peux pas naviguer. C'est une famille. On avance ensemble face aux vagues."

Concernant son établissement, Adrien Descouls a fait savoir que sa femme y était pour beaucoup dans ce projet. C'est d'ailleurs elle qui a trouvé le nom du restaurant. Origines, un mot qui a presque donné sens à sa cuisine comme il l'explique ensuite : "Je faisais une cuisine hors-sol pendant de nombreuses années, mais je n'arrivais pas à oublier mes origines auvergnates. J'ai une chance inouïe de travailler avec les volcans d'Auvergne, des monts du Forez, et bien sûr du Puy-de-Dôme." En plus de mettre en valeur les produits de son terroir, Adrien Descouls est "revenu à l'essentiel" même dans de l'organisation de la salle : "Le restaurant est un lieu de convivialité. C'est pour ça aussi que je n'ai que des tables rondes dans mon restaurant."