Floyd Mayweather Jr. : Josie Harris, mère de ses enfants, retrouvée morte

Josie Harris avait trois enfants (Jirah, Zion et Koraun, âgés respectivement de 15, 19 et 20 ans), nés de sa relation tumultueuse avec Floyd Mayweather. De son vivant, elle a accusé le boxeur de violences conjugales et porté plainte pour ses actes de violence en 2010. Leur fils aîné, Koraun, avait été témoin de la scène et avait alerté un garde du corps pour intervenir. Recherché puis arrêté par la police, Floyd Mayweather avait été condamné à 90 jours de prison ferme à la suite de cet incident.

Josie Harris avait également attaqué son ex-compagnon en justice pour diffamation. Dans une interview avec la journaliste Katie Couric, Floyd Mayweather avait qualifié Josie Harris de droguée. Au moment de sa mort, l'affaire était toujours en cours.

L'ex-boxeur multimillionaire n'a pas encore réagi au décès de la mère de ses enfants. Mardi soir, Floyd était en boîte de nuit à Cologne, puis a dîné à Amsterdam, aux Pays-Bas.