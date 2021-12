Francesca Antoniotti maman : le fils qu'elle a eu avec un footballeur a bien grandi !

Enzo est le fruit des amours entre Francesca Antoniotti et l'ex-footballeur international Alain Masudi. L'ancienne chanteuse n'a que très rarement évoqué sa relation avec le sportif avec qui cela se serait mal terminé. En 2019, dans Touche pas à mon poste, Alain Masudi était apparu en FaceTime pour lui adresser quelques mots, au bout de dix ans sans contact. "Enzo me manque, il grandit sans moi. Je suis en Israël, il me manque, je vais revenir bientôt. Je fais les papiers, c'est un peu compliqué mais je ne vais pas abandonner. Francesca me manque. Je ne sais pas quoi dire mais ça fait longtemps que je ne les ai pas vus", confiait-il.

Et de s'excuser : "J'aimerais bien qu'elle me pardonne. On est des hommes, on fait des erreurs mais j'aime mon fils, j'ai toujours aimé mon fils. Tu es le seul garçon que j'aime vraiment dans le monde." Un grand moment qui avait ému aux larmes Francesca Antoniotti, laquelle avait déclaré vouloir "renouer la relation". "C'est important qu'Enzo ait son papa. Je sais qu'il a énormément de respect pour lui... On fait des erreurs mais tout doit se pardonner parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Il ne faut pas rester avec de la rancoeur", avait-elle déclaré avec philosophie.