François Hollande et Ségolène Royal : L'ultime, et maladroite, tentative pour sauver leur couple

François Hollande distille ses confidences sur sa vie privée avec parcimonie. Mais d'autres parlent pour lui comme son ami de longue date, Jean-Pierre Jouyet. L'ex-secrétaire général de l'Élysée publie un livre intitulé L'Envers du décor dans lequel il revient sur ses relations avec plusieurs présidents, dont le socialiste au pouvoir de 2012 à 2017. C'est lui qui avait été missionné, lors de la campagne présidentielle de 2007, pour essayer de réchauffer les relations entre François Hollande et sa compagne d'alors, Ségolène Royal. Il relate une anecdote croustillante...

Comme le rapporte L'Obs, qui consacre un long papier au livre de Jean-Pierre Jouyet, la campagne de 2007 ayant vu Ségolène représenter le Parti Socialiste - après avoir écrasé ses concurrents Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn - contre Nicolas Sarkozy pour l'UMP aurait pu se dérouler autrement... "À l'approche de la présidentielle, Jean-Pierre et Brigitte [Taittinger, sa femme, NDLR] sont appelés à une tâche délicate : tenter de rabibocher François et Ségolène dont le couple bat de l'aile. 'Lors d'un week-end en Corse, François tente un coup audacieux. Si Ségolène passe son tour et lui laisse ses chances à la primaire citoyenne, il lui assure un retour à la normale. Mais c'est non.' Soupçonné de 'protéger' François, Jean-Pierre Jouyet sera snobé par la candidate de 'l'ordre juste' pendant toute la campagne", peut-on lire.

Mais que faut-il comprendre par "retour à la normale" ? On imagine que si le couple battait de l'aile, c'est parce que François Hollande avait déjà le coeur chamboulé par une autre femme : Valérie Trierweiler. Une histoire officialisée en 2010 alors que la rupture avec Ségolène Royal était survenue en juin 2007. Entre les deux femmes, les relations sont évidemment exécrables et, en 2012, c'est la catastrophe, la première dame publie un tweet contre Ségolène, candidate aux législatives à La Rochelle. Jean-Pierre Jouyet conseille à son ami de mettre fin à son histoire de coeur. "Oui, mais je vais le faire plus tard. Parce que dans quelques semaines, c'est mon premier 14-Juillet", lui rétorque le président.

Deux ans après, l'ancienne journaliste de Paris Match, qui a été une première dame peu populaire, a elle-même été trompée puisque François Hollande est par la suite tombé amoureux de l'actrice Julie Gayet. C'est Brigitte Taittinger-Jouyet qui gère l'exfiltration de Valérie Trierweiler à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière... La nouvelle histoire d'amour du président, révélée par Closer et des photos volées, devient alors un secret de polichinelle au grand regret de Jean-Pierre Jouyet qui jure déplore alors "que Julie n'ait pas été mise en avant, tant elle contribue à l'équilibre de vie retrouvé de François"...