Frank Leboeuf : Ce cadeau de Noël absolument "pourri" qu'il a reçu

Une paire de chaussettes à motifs, une bouillotte ou le traditionnel calendrier avec paysages champêtres,... Chaque année a son lot de cadeaux de Noël douteux dont se passerait bien. Interviewé par Télé-Loisirs, Frank Leboeuf a dévoilé quel était le cadeau le plus nul qu'on lui ait offert pour les fêtes de fin d'année. "Le cadeau le plus pourri que j'ai reçu pour Noël était un sèche-cheveux. C'était juste avant que je décide de me raser la tête, du coup, je ne m'en suis jamais servi" a-t-il révélé avant d'ajouter avec humour, "Je l'ai pris comme une offense".

Depuis de très nombreuses années, l'ancien champion du monde 98 papa de Jade et de Hugo (fruits de son mariage avec Betty) est totalement chauve. "Coiffure" emblématique du footballeur, la boule à zéro de Frank a d'ailleurs été l'objet de nombreux baisers et d'innombrables marques d'affections lors de ses matchs de football en particulier lors de la Coupe du monde. Un crâne devenu le porte-bonheur des Bleus lors de la compétition internationale de 1998 qui a marqué tous les esprits.

Après avoir brillé sur les terrains de football, Frank a pu démarrer une carrière d'acteur. Ainsi, il a pu jouer dans les films Une merveilleuse histoire du temps sorti en 2014 mais aussi dans le film Alliés en 2016. L'ancien footballeur monte également régulièrement sur les planches et est devenu consultant sportif sur plusieurs chaînes dont RMC.

Heureux dans sa vie professionnelle mais aussi personnelle, Frank Leboeuf partage la vie de Chrislaure rencontrée en 2010. Très amoureux, il confiait avoir rencontré sa femme dans la rue alors qu'il sortait d'une de ses représentations de la pièce L'intrus à Paris. "Une semaine plus tard, on était ensemble" confiait l'ancien international avec beaucoup de tendresse, dans les colonnes du magazine Gala.

L'interview de Frank Leboeuf est à retrouver sur Télé-Loisirs.