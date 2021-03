Frank Leboeuf marié à Chrislaure : leur coup de foudre express en 2010 !

L'un des chauves les plus célèbres de France, avec son compère de l'époque Fabien Barthez, a réussi sa reconversion post-football. Après plusieurs années à se chercher et une grosse dépression, Frank Leboeuf finit par rebondir dans sa vie professionnelle comme en amour. Aujourd'hui, c'est aux côtés de Chrislaure Nollet et dans son nouveau costume d'acteur qu'il s'épanouit. Après plusieurs pièces à succès, dont une reprise de la cultissime comédie Boeing Boeing, il est attiré par la sirène de la télévision. Ce sera dans Capitaine Magellan, donnant la réplique à Jacques Spiesser, que les spectateurs auront le plaisir de le retrouver.

Tout n'a pas été facile pour l'ex-joueur de l'OM. Une fois les heures de gloire avec l'équipe de France terminées, il a fallu trouver une reconversion. Après quelques années comme consultant pour différentes chaînes de télévision, il se tourne vers le métier de comédien. Une bonne idée puisque c'est à la sortie d'une représentation de la pièce de théâtre L'intrus en 2010 qu'il fait la connaissance de Chrislaure, une charmante professeure de danse classique. "Une semaine plus tard, on était ensemble", se rappelle-t-il.

Une rencontre qui a tout changé pour l'ancien footballeur de 53 ans ! Fini la grisaille et les remises en question, place aux projets d'avenir avec sa belle qu'il épouse en juillet 2013, sans grande cérémonie ni champions du monde parmi les invités. "Ma nouvelle vie. Non que je ne reniais la première, mais je devais l'occulter pour avancer, gagner en crédibilité", se justifie-t-il à l'époque.

Frank Leboeuf est aussi connu comme le père d'Hugo comédien et aussi Jade, influenceuse qui fait souvent parler d'elle. Elle est mariée à Stéphane Rodrigues, ancien candidat de Secret Story 8 avec qui elle a eu un enfant l'an dernier, prénommé Elon James.