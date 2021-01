Jade Leboeuf : Défigurée et moquée par son mari Stéphane

Ce break aurait dû être parfait. Mercredi 13 janvier 2021, Jade Leboeuf et Stéphane Rodrigues se sont envolés à Saint-Barthélémy pour se retrouver en amoureux. Une sorte de "baby-moon", comme ils l'ont qualifié sur leurs réseaux sociaux, qui survient cinq mois après la naissance de leur premier enfant, un petit garçon prénommé Elon. Histoire de recharger les batteries après des débuts avec bébé pas toujours faciles, le couple peut alors profiter du cadre de rêve qu'offre l'île francophone des Caraïbes. Au programme : plage, baignade et farniente. Malheureusement, un léger problème est venu se glisser dans leur séjour, et ce juste après leur arrivée.



En effet, Jade Leboeuf a fait une très grosse infection à l'oeil, ce qui s'apparente à une conjonctivite. La jeune maman a partagé plusieurs stories Instagram révélant son visage quelque peu défiguré. "Bon, ça ne va pas mieux, c'est même pire que ce matin (je pense que le combo vent et sable n'a pas du tout aidé). Du coup crème antibiotique et collyre à partir de maintenant", a-t-elle expliqué.

Malheureusement, son traitement n'avait rien arrangé à la situation ce jeudi 14 janvier 2021. Et Jade Leboeuf avait l'oeil toujours aussi rouge et gonflé. Pour couronner le tout, elle est obligée de subir les moqueries de son mari Stéphane. "Un monstre elle est", lâche-t-il à plusieurs reprises. L'ancien candidat de Secret Story semble même prendre un malin plaisir à trouver des jeux de mots autour de son oeil. "Je dois avouer que c'est de ma faute, il y a deux jours j'ai perdu mon porte monnaie et je lui ai demandé de jeter un oeil....", a-t-il notamment blagué de son côté. Des petites piques qui réussissent au moins à redonner le sourire à la belle Jade. "Il vaut mieux le prendre à la rigolade mais c'est vrai que je rigole un peu moins aujourd'hui qu'hier, c'est une catastrophe", se désole-t-elle tout de même.

La prudence est désormais de mise pour le reste de ses vacances et Jade Leboeuf explique devoir "éviter le vent, bien (se) protéger le visage du soleil et continuer le traitement". "Avec un peu de chance ça ira", espère-t-elle pour conclure.