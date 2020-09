Jade Leboeuf : Sa nouvelle vie de maman, elle révèle ses difficultés

View this post on Instagram

Commencer la semaine avec un peu d'honntet La maternit est une aventure magnifique mais a ne veut pas dire que c'est tout rose tous les jours. La vrit c'est que c'est difficile. On a une responsabilit norme, la fatigue est trs prsente, on a peur de mal faire les choses, on est constamment en alerte du moindre bruit, de la moindre anomalie. C'est prouvant au quotidien. On fini par pleurer d'puisement, d'incomprhension et on se met culpabiliser d'prouver ces sentiments. 3 semaines maintenant je commence dculpabiliser et a me rendre compte que c'est normal de pleurer parfois, de vouloir du temps pour soi et de dlguer. Mme si les debuts sont parfois difficiles je me surprends a attendre qu'il se rveille pour le reprendre dans mes bras. Je l'observe et m'merveille devant ce petit prince qui est le synonyme de notre amour Au final, je positive et je ralise que toutes ces difficults du dbut en valent tellement la peine et tout l'amour que je ressens pour lui #newmom #truthtalk #babyboy #maternit #realtalk