Jade Leboeuf transparente sur son opération de la poitrine : "Elle s'était totalement dégonflée"

C'est un évènement dont Jade Leboeuf et son mari Stéphane Rodrigues se souviendront toute leur vie. En mars 2020, la fille de Frank Leboeuf a annoncé être enceinte de son premier enfant et le 9 août 2020, elle a donné naissance au petit Elon James. "Je suis émue. Émue d'avoir enfin rencontré mon fils qui a partagé mon corps pendant neuf mois, émue de voir Steph dans son rôle de père et porter son fils comme si il l'avait toujours fait", écrivait l'influenceuse de 31 ans quelques jours après la naissance de son enfant.

Depuis, tout se passe parfaitement et la jeune maman semble plus heureuse que jamais. Très active sur Instagram, elle possède plus de 150 000 abonnés et gagne sa vie grâce aux réseaux sociaux, ce qui n'est pas forcément du goût de son père, qui a tendance à s'inquiéter pour elle. Malgré tout, elle semble très heureuse depuis qu'elle est devenue maman, même si les changements physiques qui peuvent accompagner la grossesse puis la naissance d'un bébé l'ont quelque peu contrariés. En novembre 2021, Jade Leboeuf a ainsi décidé de subir une opération de chirurgie esthétique et elle a choisi d'en dire plus à ses abonnés dans sa story. "Je me suis faite opérer en novembre dernier pour retrouver ma poitrine d'avant grossesse", indique-t-elle en préambule.

Je ne me sentais plus moi, j'avais énormément de mal à m'accepter et même à me voir nue

Une opération qu'elle a souhaitée face à un physique qu'elle assumait de moins en moins. "J'ai toujours eu une forte poitrine et suite à la naissance d'Elon et le peu d'allaitement que j'ai fait, elle s'était totalement dégonflée et je ne me sentais plus moi, j'avais énormément de mal à m'accepter et même à me voir nue donc après beaucoup de réflexion, j'ai décidé de passer à l'acte et je suis tellement heureuse de l'avoir fait !", se réjouit Jade Leboeuf aujourd'hui (la story de Jade est à retrouver dans le diaporama).

Une opération qui intrigue visiblement ses abonnés, et l'un d'eux souhaite savoir si elle a eu recours à des prothèses mammaires. "J'ai opté pour des prothèses mammaires oui et je n'ai pas eu besoin de les remonter. Je voulais une poitrine un peu tombante donc ce n'était pas nécessaire et on a choisi la taille des prothèses en fonction de la morphologie et de ce que j'avais de base, ce qui varie selon les personnes", conclut-elle.

Sans filtre sur l'intervention qu'elle a subi, Jade Leboeuf a joué cartes sur tables avec ses abonnés, qui savent désormais tout de sa nouvelle poitrine.