Jade Leboeuf oublie de fêter ses 3 ans de mariage : "On est tellement à l'ouest..."

Jade Leboeuf et son mari Stéphane Rodrigues fêtent leurs trois ans de mariage, jour pour jour. Parents d'un petit Elon James, né le 9 août 2020, ils ont partagé des photos de leur cérémonie sur Instagram, lundi 12 juillet.

Robe blanche en dentelle, bisous langoureux et shooting sous les palmiers du Sud de la France : leur mariage toulonnais avait des airs de carte postale ! "Je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que tu es entré dans ma vie. On est tellement heureux au quotidien et complètement débordés qu'on a presque oublié notre anniversaire", note Jade Leboeuf en légende. Dans une vidéo retraçant l'heureux évènement, on peut voir la jeune femme s'adresser à son mari : "Entre toi et moi, tout est une question de timing. On s'est rencontrés le jour de mes 25 ans".

Trois ans et un bébé après, la fille de Frank Leboeuf est toujours folle amoureuse de sa moitié, ancien candidat de Secret Story 7.

Mais si la trentenaire a bel et bien posté des photos et vidéos de son mariage laïque, comme elle le fait chaque année, elle a complètement oublié de fêter cette date anniversaire avec son conjoint ! "On est tellement à l'ouest ces derniers jours qu'on a oublié que c'était notre anniversaire de mariage. On a rien prévu, ni lui, ni moi ! On pensait qu'on était le 11 !", explique la jolie brune en story.