Jade Leboeuf "regardée de travers", sa voiture rayée : elle raconte son périple au Luxembourg

De passage au Luxembourg avec son mari Stéphane Rodrigues (Secret Story 14), qu'elle a épousé le 12 juillet 2019 à Toulon, Jade Leboeuf, fille de l'ancien footballeur et champion du monde 98 Frank Leboeuf, a vécu une mauvaise expérience.

En story, la belle trentenaire, maman d'un petit Elon James, 10 mois, a partagé une photo de son look du jour : un short blanc et un débardeur court et duveteux vert céladon. En légende, l'influenceuse et mannequin écrit que sa tenue n'a pas plus aux passants car elle a été dévisagée ! "Le Luxembourg n'était pas prêt pour ma tenue d'aujourd'hui. On m'a regardé de travers toute la journée", écrit-elle en story. Mais loin de perdre le sourire, Jade passe outre et rapporte d'autres péripéties, notamment lors de son arrêt à la station essence. "Aujourd'hui, c'est la journée de l'incohérence et de la lenteur", résume-t-elle. Avant de poursuivre : "Le réservoir de ma voiture est à droite, donc je fais une petite manoeuvre pour prendre une place libre, sauf qu'une femme vient me voir en me disant que c'est interdit".

Interloquée par cet échange, Jade Leboeuf partage ensuite l'explication d'un internaute qui affirme qu'il s'agit là d'une mesure de précaution. En cas d'incendie, certaines pompes doivent rester libres pour pouvoir laisser les voitures partir dans le même sens rapidement.

Autre petite pépite partagée par Jade Leboeuf : sa voiture a été percutée par un bus ! Alors qu'elle était attablée dans un restaurant japonais avec son mari, Jade Leboeuf explique qu'elle a été surprise par la gentillesse et la bienveillance des Luxembourgeois. "On vient de laisser bébé à ses grands-parents parce qu'on part tôt demain matin", confie-t-elle à ses abonnés. "On était installés en terrasse juste en face, on avait même pas remarqué", affirme la jeune femme, qui n'avait aucune idée que le bus venait de rayer son véhicule, jusqu'à ce qu'elle remarque deux hommes tourner autour de sa voiture. "Ils étaient en train de prendre des photos et de faire le constat. Hyper sympa !", s'est-elle exclamée en ajoutant à l'écrit : "il aurait pu partir et faire comme si de rien n'était mais non #OnlyInLuxembourg".

Pour finir, Jade Leboeuf et son compagnon sont allés à l'aéroport, où ils ont retrouvé Alia Chergui et Ali Sun. Ils ont décollé pour une destination que la belle n'a pas encore révélée...